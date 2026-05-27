Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto aufgebockt und Felgen gestohlen ++ Tespe - Tageswohnungseinbruch ++ Tostedt - Motorrad gestohlen

Rosengarten/Tötensen (ots)

Auto aufgebockt und Felgen gestohlen

Im Hagemannsweg haben Diebe in der Nacht zu Dienstag, 26.5.2026 die vier Kompletträder eines AMG Mercedes gestohlen. Der Wagen stand auf dem Stellplatz vor einem Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 8:00 Uhr bockten die Täter den Wagen auf Pflastersteinen auf und schraubten anschließend die vier Räder ab.

Als der Halter am Morgen seine Fahrt starten wollte, bemerkte er den Diebstahl.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Tespe - Tageswohnungseinbruch

In der Straße Ostende sind Diebe am Dienstag, 26.5.2026, in ein Einfamilienhaus eingestiegen. In der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 18:30 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten unbemerkt wieder.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Tostedt - Motorrad gestohlen

Ein blau-weißes Cross-Motorrad der Marke Sherco haben Diebe von einem Grundstück an der Kastanienallee gestohlen. Das Motorrad war am Montag, 25.5.2026, gegen 19:00 Uhr abgeschlossen abgestellt worden. Am Dienstag, gegen 16:00 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt.

Wie die Täter das Motorrad abtransportierten, ist unklar. Sein Wert wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

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