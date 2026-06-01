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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Anhaltezeichen missachtet - Zusammenstoß mit Streifenwagen

Salzhausen (ots)

Gestern, 31.05.2026, gegen 17.40 Uhr, kam es im Rahmen einer Verfolgungsfahrt zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW-Bus der Polizei und einem Kleinkraftrad. Dabei ist die 19-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades schwer verletzt worden. Ihre 18-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Wenige Minuten zuvor war der Streifenwagenbesatzung das Duo auf der Hauptstraße aufgefallen, weil beide Frauen ohne Helm fuhren. Die Beamten schalteten Blaulicht und Horn ein und gaben der Fahrerin Haltzeichen. Diese setzte ihre Fahrt jedoch über mehrere Straßen fort, bevor sie wieder Hauptstraße zurückfuhr. Dort überholte der Streifenwagen das Kleinkraftrad. In diesem Moment lenkte die 19-Jährige nach links und prallte gegen die hintere rechte Seite des VW-Busses. Beide Frauen stürzten und verletzten sich. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass die 19-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat routinemäßig die Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen übernommen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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