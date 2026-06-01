Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trunkenheit im Verkehr ++ Seevetal/Hittfeld - Fahrübungen auf dem Parkplatz ++ Seevetal/A7 - Zeugensuche nach Unfallflucht

Buchholz/A1 (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Heute, 1.6.2026, gegen 2:25 Uhr, bemerkten Beamte der Autobahnpolizei Maschen einen PKW, der auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Standstreifen gehalten hatte. Die Beamten sicherten das Fahrzeug mit ihrem Streifenwagen ab und sprachen mit dem 51-jährigen Fahrer. Dieser gab an, dass sein Auto eine Panne habe und er auf den Abschleppdienst warte.

Bei dem Gespräch stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest brachte die Gewissheit. Der Mann erreichte einen Wert von über 1,4 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Seevetal/Hittfeld - Fahrübungen auf dem Parkplatz

Am Sonntag, 31.5.2026, gegen 22:25 Uhr, fiel Beamten auf einem Parkplatz in Hittfeld ein Auto auf. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten sie fest, dass dieser noch minderjährig und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 15-Jährige war in Begleitung seines Vaters mit dem Auto auf dem Parkplatz gefahren, um etwas Fahrpraxis zu sammeln. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Seevetal/A7 - Zeugensuche nach Unfallflucht

Im Baustellenbereich der A7, zwischen den Anschlussstellen Ramelsloh und Thieshope (Fahrtrichtung Hannover), kam es am 28.5.2026, gegen 14:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 60-jähriger Mann war mit seinem Sattelzug auf der rechten Spur im Baustellenbereich unterwegs. Nach seinen Angaben fuhr ein von einem Mann geführter, weißer Kleintransporter mit höherer Geschwindigkeit auf der linken Spur am Sattelzug vorbei. Auf Höhe der Zugmaschine machte der Kleintransporter dann einen Schlenker nach rechts, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Spiegel der Zugmaschine kam. Dieser wurde hierbei beschädigt.

Beide Fahrzeuge verließen an der Anschlussstelle Ramelsloh die Autobahn. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr auf einen Parkplatz, der Sattelzug folgte ihm. Dann setzte der Unbekannte mit dem Kleintransporter plötzlich die Fahrt über den Grünstreifen fort und verschwand. Der Fahrer des Sattelzuges alarmierte von dort die Polizei.

Zeugen, die den seitlichen Zusammenstoß oder das Wendemanöver auf dem Parkplatz an der Anschlussstelle Thieshope beobachtet haben und weitere Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 620200 bei der Autobahnpolizei Maschen zu melden.

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