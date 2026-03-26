Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Diesel von Baustelle gestohlen

Polizei sucht Hinweise

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 24.03. (16:15 Uhr) bis zum 25.03. (06:35) Uhr von einer Baustelle an der Georg-Weddige-Straße Diesel gestohlen.

Nach ersten Ermittlungen haben sie den Kraftstoff aus drei Baggern entwendet. Ein Bauzaun auf der Baustelle stand teilweise offen.

Wahrscheinlich haben die Täter den Kraftstoff in einem Behälter in einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

BH/ 260325-1001

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