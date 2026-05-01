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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS- Polizeiliche Einsätze am 1. Mai im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag der Arbeit (01.05.2026) fanden in den drei Kommunen 
des Bergischen Städtedreiecks mehrere Versammlungen und Aufzüge 
statt.

In Remscheid und Solingen nahmen an vorab angezeigten Versammlungen 
und Aufzügen mehrere hundert Menschen teil (SG: 400; RS: 150). Die 
Veranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

In der Wuppertaler Innenstadt war ebenfalls eine Kundgebung mit 
Aufzug angezeigt worden. Ab 09:30 Uhr versammelten sich etwa 350 
Personen vor dem Hauptbahnhof und zogen zum Laurentiusplatz.  Die 
Versammlung inklusive Aufzug verlief ebenfalls friedlich und ohne 
besondere Störungen.

Im Bereich des Mirker Bahnhofs kam es zu einer nicht angezeigten 
Versammlung auf der Pyrotechnik gezündet wurde. Hierzu wurden 
Anzeigen geschrieben. Zudem wies eine Veranstaltung auf dem 
Schusterplatz den Charakter einer Versammlung auf. Auch hier wurde 
eine Anzeige gefertigt. Diese Versammlungen verliefen ebenfalls 
friedlich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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