Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS- Polizeiliche Einsätze am 1. Mai im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag der Arbeit (01.05.2026) fanden in den drei Kommunen des Bergischen Städtedreiecks mehrere Versammlungen und Aufzüge statt. In Remscheid und Solingen nahmen an vorab angezeigten Versammlungen und Aufzügen mehrere hundert Menschen teil (SG: 400; RS: 150). Die Veranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei. In der Wuppertaler Innenstadt war ebenfalls eine Kundgebung mit Aufzug angezeigt worden. Ab 09:30 Uhr versammelten sich etwa 350 Personen vor dem Hauptbahnhof und zogen zum Laurentiusplatz. Die Versammlung inklusive Aufzug verlief ebenfalls friedlich und ohne besondere Störungen. Im Bereich des Mirker Bahnhofs kam es zu einer nicht angezeigten Versammlung auf der Pyrotechnik gezündet wurde. Hierzu wurden Anzeigen geschrieben. Zudem wies eine Veranstaltung auf dem Schusterplatz den Charakter einer Versammlung auf. Auch hier wurde eine Anzeige gefertigt. Diese Versammlungen verliefen ebenfalls friedlich.

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