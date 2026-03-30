Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einschleusen von Ausländern: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl über 2.400 Euro

Bild-Infos

Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 28. März 2026

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrollen hat die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn in den Morgenstunden einen Fahndungserfolg erzielt.

Ein 54-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde vor dem Abflug eines Fluges nach Istanbul kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Köln vorlag.

Der Haftbefehl resultierte aus einer rechtskräftigen Verurteilung wegen des Einschleusens von Ausländern. Zur Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe war eine Geldzahlung in Höhe von 2.400 Euro festgesetzt. Alternativ drohten dem Mann 120 Tage Haft.

Die Bundespolizei nahm den Mann fest und verbrachte ihn zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle am Flughafen. Nach Eröffnung des Haftbefehls beglich der Betroffene die geforderte Geldsumme vollständig.

Im Anschluss konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell