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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei Zucht Eigentümer mutmaßlich gestohlener Fahrräder

POL-WL: Polizei Zucht Eigentümer mutmaßlich gestohlener Fahrräder
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Winsen (ots)

Am 27.5.2026 stellte die Polizei zwei Fahrräder sicher, bei denen die Beamten davon ausgehen, dass diese zuvor gestohlen worden waren. Die Recherche in den Datenbanken brachte jedoch keine Erkenntnisse. Deswegen sucht die Polizei nun auf diesem Wege die Eigentümer.

Es handelt sich um ein silbernes Damenfahrrad mit Nabenschaltung der Marke Zündapp und um ein gelb-grünes Mountainbike der Marke Cube, Modell Aim Pro. Bei diesem ist der Gepäckträger abgebrochen.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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