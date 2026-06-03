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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Marmorkante von Grabstätte entwendet

Stelle/Ashausen (ots)

Auf dem Friedhof an der Straße Duvendahl haben Unbekannte in der Zeit vom 29. auf den 30. Mai 2026 eine Marmorkante eines Grabes entwendet. Der Stein ist rund 2,20 Meter lang und dürfte aufgrund des Gewichts von zwei Personen getragen worden sein. Der Wert wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Stelle unter der Telefonnummer 04174 668980 entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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