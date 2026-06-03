Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebe waren unterwegs ++ Eyendorf - Heckenbrand

Winsen (ots)

Taschendiebe waren unterwegs

Am Montag, 1.6.2026, griffen Taschendiebe in Winsen in zwei Aldi-Filialen nahezu zeitgleich zu. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr traf es einen 69-jährigen Mann, der in der Filiale an der Straße Zum Torfmoor einkaufte. Ihm wurde das Portmonee aus der Hosentasche gestohlen.

In der Zeit zwischen 12:25 Uhr und 12:45 Uhr ereignete sich ein Taschendiebstahl in der Filiale an der Winsener Landstraße. Dort klauten die Täter einem 76-jährigen Mann die Geldbörse aus der Jacke.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Eyendorf - Heckenbrand

Gestern, 2.6.2026, gegen 15:35 Uhr fiel einer Zeugin Rauch im Bereich einer Grundstückshecke an der Straße Zur Horst auf. Sie alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte größeren Schaden verhindern. Letztlich sind rund 20 m Hecke sowie mehrere Zaunelemente von dem Brand zerstört worden.

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Salzhausen ermittelt.

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