Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Frontal in Gegenverkehr gefahren ++ Drage/Schwinde - Einbrecher auf Überwachungskamera - Festnahme an der Elbe

Hollenstedt (ots)

Frontal in Gegenverkehr gefahren

Auf der K 62, zwischen Wohlesbostel und Hollenstedt, kam es heute zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 7:00 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem VW in Richtung Hollenstedt. Aus noch unklarer Ursache geriet sie dabei in die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Während dessen Fahrer unverletzt blieb, zog sich die 21-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie kam nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Der mit Äpfeln beladene Sattelzug kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab und blieb halb auf der Straße, halb in einem Feld stehen. Die K 62 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten bis in die Mittagstunden voll gesperrt werden.

Drage/Schwinde - Einbrecher auf Überwachungskamera - Festnahme an der Elbe

Heute, gegen 8:10 Uhr, meldete ein Mann, dass er von der Überwachungskamera an seinem Haus in der Schwinder Straße Bilder von zwei verdächtigen Personen auf dem Smartphone empfangen habe. Der Mann selbst war nicht zu Hause. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zu der Adresse entsandt. Die Männer hatten sich zwischenzeitlich zu Fuß in Richtung der Elbbrücke/B 404 entfernt.

Die Beamten konnten am Haus Einbruchspuren feststellen und leiteten umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kamen neben zahlreichen Beamtinnen und Beamten aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein auch ein Diensthund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im Zuge der Fahndung konnte einer der beiden Verdächtigen auf der Halbinsel Rönner Werder vorläufig festgenommen werden. Er hatte sich im Unterholz versteckt gehalten. Der zweite Tatverdächtige konnte entkommen. Die Ermittlungen hinsichtlich seiner Identität laufen.

Der festgenommene Tatverdächtige, ein 31-jähriger Mann, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Möglicherweise sind die beiden Männer schon vor der Tat zu Fuß über die Elbbrücke von Geesthacht nach Schwinde gekommen und haben sich dann ein passendes Tatobjekt gesucht. Zeugen, denen zwei Männer in dunklen Trainingsanzügen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

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