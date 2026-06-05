Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage - Abschlussmeldung

Winsen (ots)

Die Absuche des Gebäudes durch Polizeikräfte wurde um 13:15 Uhr abgeschlossen. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden.

Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal wurden mittlerweile von Erziehungsberechtigten abgeholt oder konnten die Sammelstelle selbständig verlassen. Verletzte hat es nicht gegeben.

Gegen den Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Schüler des betroffenen Gymnasiums, wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Er steht im Verdacht, gegen 09.45 telefonisch eine Bombendrohung gegenüber der Schule ausgesprochen zu haben.

Rund 50 Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort im Einsatz. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst an der Sammelstelle vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell