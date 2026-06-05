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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage - Abschlussmeldung

Winsen (ots)

Die Absuche des Gebäudes durch Polizeikräfte wurde um 13:15 Uhr abgeschlossen. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden.

Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal wurden mittlerweile von Erziehungsberechtigten abgeholt oder konnten die Sammelstelle selbständig verlassen. Verletzte hat es nicht gegeben.

Gegen den Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Schüler des betroffenen Gymnasiums, wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Er steht im Verdacht, gegen 09.45 telefonisch eine Bombendrohung gegenüber der Schule ausgesprochen zu haben.

Rund 50 Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort im Einsatz. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst an der Sammelstelle vor Ort.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 05.06.2026 – 11:22

    POL-WL: Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage an Schule

    Winsen (ots) - Aktuell läuft im Bereich des Gymnasiums an der Bürgerweide ein größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungslage. Der Bereich ist abgesperrt. Das Gebäude wurde vor wenigen Minuten evakuiert und wird aktuell von Polizeikräften durchsucht. Der mutmaßliche Anrufer konnte parallel vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen. Für die Schülerinnen und Schüler besteht keine akute Gefahr. ...

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