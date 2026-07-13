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Bundespolizeidirektion München: Tag der offenen Tür bei Rosenheimer Bundespolizei

75 Jahre Sicherheit: Bundespolizei feiert Jubiläum im Kreis der Blaulichtfamilie

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Rosenheim (ots)

Am Samstag, den 18. Juli, öffnet die Bundespolizei am Standort in Rosenheim von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr ihre Tore. Die in der Burgfriedstraße ansässigen Dienststellen feiern im Rahmen eines Tags der offenen Tür mit zahlreichen Partnern und Organisationen der Blaulichtfamilie die Geburtsstunde des Bundesgrenzschutzes beziehungsweise der Bundespolizei vor 75 Jahren. Ob Jung oder Alt - die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Die Besucher erwartet ein "Blick hinter die Kulissen" und ein Programm der Extraklasse.

Vorführungen - Blaulichtfahrten - Polizeihubschrauber

Neben einem abwechslungsreichen Kinderprogramm sind Vorführungen der Reiterstaffel, von Diensthundeführern, der Entschärfergruppe, von Polizeitrainern und einer Wasserwerfereinheit vorgesehen. Außerdem präsentieren sich rund 40 verschiedene Aussteller auf der Blaulichtmeile mit etwa 60 Informationsständen. Blaulichtfahrten sowie das Besichtigen eines Polizeihubschraubers oder besonderer Einsatzfahrzeuge stehen ebenfalls auf dem Programm. Auch ans Kistenstapeln oder das Austoben auf mehreren Hüpfburgen ist gedacht worden. Kinder und Jugendliche haben zudem die Möglichkeit, an einem Preisrätsel teilzunehmen, bei dem ein exklusiver Tag bei der Bundespolizei gewonnen werden kann.

Kinder-Musical - Spitzensportler - Festzelt mit Ausschank

Das Bundespolizeiorchester aus München bereichert das Tagesprogramm mit Platzkonzerten und der Aufführung eines Kinder-Musicals. Weiteres Highlight: Die Sportschulen der Bundespolizei entsenden zum Tag der offenen Tür einige Spitzensportler nach Rosenheim. Für das leibliche Wohl ist im Übrigen bestens gesorgt: Neben einem Ausschank gibt es beim Festzelt und auf dem Areal mehrere Essensstände, die gegen Bezahlung verschiedene Speisen und Getränke anbieten. Das kulinarische Angebot beinhaltet Steckerlfisch, Hähnchen, Grillgut, Döner, Falafel und einiges mehr. Kaffee und Eis stehen natürlich auch bereit.

Anfahrt - kostenloser Pendelbus - Parken

Für die Anfahrt werden öffentliche Verkehrsmittel empfohlen. Am Veranstaltungstag pendelt ab 9:40 Uhr sogar ein kostenloser Bus-Shuttle zwischen dem Bahnhof Rosenheim, Bussteig 1, und der Haltestelle Westerndorfer Straße / Kaserne. Näheres kann dem Sonderfahrplan entnommen werden. Innerhalb der Bundespolizei-Liegenschaft ist das Parken nicht möglich. Parkplätze sind gegenüber dem Standort unter anderem im Bereich der Technischen Hochschule beziehungsweise der Beruflichen Oberschule ausgeschildert.

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