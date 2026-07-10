Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 30-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten - Zwei Beamte leicht verletzt

Augsburg (ots)

Am Donnerstagabend (9. Juli) hat ein Mann bei einem Polizeieinsatz im Hauptbahnhof Augsburg Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei geleistet. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 23:15 Uhr informierte die Verkehrsleitung der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Nürnberg über zwei Reisende ohne gültigen Fahrschein im ICE 904 auf der Fahrt von München nach Augsburg. Bei den Männern handelte es sich um einen 30- und einen 38-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Am Hauptbahnhof Augsburg weigerte sich der 30-Jährige, aus dem Zug auszusteigen. Daraufhin führten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann aus dem Zug. Hiergegen leistete der 30-Jährige körperlichen Widerstand. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten. Anschließend brachten Bundespolizisten den Mann zur Dienststelle. Bei dem Einsatz wurden zwei Bundespolizisten leicht verletzt. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 30-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Sein 38-jähriger Begleiter konnte die Dienststelle ebenfalls nach Abschluss der Sachbearbeitung verlassen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie des Erschleichens von Leistungen ein. Gegen den 38-Jährigen wird wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell