Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Brand an Regnitztalbrücke - Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise

Fürth (ots)

Am Mittwochnachmittag (8. Juli) kam es an der Regnitztalbrücke zu einem Brand. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:50 Uhr informierte die Einsatzzentrale der Landespolizei die Bundespolizeiinspektion Nürnberg über einen Brand an der Regnitztalbrücke an der Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg. Beim Eintreffen der Streife war das Feuer bereits von der Berufsfeuerwehr gelöscht worden. Bei der Regnitztalbrücke handelt es sich um eine eingleisige Nebenbrücke, die nicht mehr befahren wird. Unbekannte hatten unter dem Gleis befindliche Pressholzplatten in Brand gesetzt. Mit Ausnahme der Holzplatten entstand kein weiterer Sachschaden an Einrichtungen der Deutschen Bahn AG. Die unmittelbar daneben verlaufende Hauptstrecke (Nürnberg-Bamberg), die sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr stark frequentiert wird, musste infolge des Feuerwehreinsatzes für rund 45 Minuten gesperrt werden. Dadurch kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei, der Berufsfeuerwehr sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG im Einsatz.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Bundespolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochnachmittag im Bereich der Regnitztalbrücke verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

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