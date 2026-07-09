Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Haftrichtervorführung

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München (ots)

Ein 50-jähriger rumänischer Staatsangehöriger hat am Mittwochmittag (8. Juli) im Münchner Hauptbahnhof Einsatzkräfte der Polizei angegriffen und dabei drei Beamte leicht verletzt. Gegen 13:30 Uhr wurde eine gemeinsame Streife der Bundes- und Landespolizei zur Bahnhofsmission im Münchner Hauptbahnhof gerufen. Der 50-Jährige hielt sich dort trotz eines bestehenden Hausverbots auf und verhielt sich gegenüber den Mitarbeitenden aggressiv. Zuvor war ihm bereits mehrfach ein Platzverweis für den Hauptbahnhof erteilt worden, dem er wiederholt nicht nachkam. Da der Mann den polizeilichen Anordnungen erneut keine Folge leistete, sollte er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Bereits während der Maßnahme zeigte er sich hochaggressiv und leistete erheblichen Widerstand. Im weiteren Verlauf griff er die eingesetzten Beamten körperlich an und versuchte zudem mehrfach, die Einsatzkräfte anzuspucken. Die Beamten mussten unmittelbaren Zwang anwenden, um den Mann unter Kontrolle zu bringen und zur Dienststelle zu verbringen. Drei Polizisten erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Gegen den wohnsitzlosen 50-Jährigen wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wird er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

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