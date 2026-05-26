Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Dachstuhlbrand verhindert - Feuerwehr verhindert größere Ausbreitung

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Oberhausen (ots)

Heute, am 26. Mai 2026, kam es gegen 15:15 Uhr zu einem beginnenden Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits intensiver Rauch und Flammen aus einer Dachgaube des Gebäudes. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt keine Person mehr in der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein und konnte den entstehenden Dachstuhlbrand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Dadurch wurde eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der baulichen Situation jedoch schwierig und zeitaufwendig, da sich das Feuer in Zwischenräume des Daches ausgebreitet hatte und Teile geöffnet werden mussten. Alle Personen aus dem betroffenen Gebäude sowie den angrenzenden Nachbargebäuden wurden vorsorglich evakuiert. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Dabei konnten jedoch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgestellt werden. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Während des Einsatzes wurden die Einsatzkräfte von Anwohnerinnen und Anwohnern mit Getränken versorgt. Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich für diese Unterstützung und die gezeigte Hilfsbereitschaft. Die Ursache des Brandes wird derzeit von der Polizei ermittelt.

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