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Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Rauchentwicklung auf Solarboot in der Marina Oberhausen

FW-OB: Rauchentwicklung auf Solarboot in der Marina Oberhausen
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Oberhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen gegen 17:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung an einem Boot in der Marina Oberhausen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich um ein solarbetriebenes Boot handelte. Im Bereich der Akkumulatoren war es zu einem Entstehungsbrand gekommen.

Ein Trupp unter Atemschutz baute die betroffenen Akkus aus dem Boot aus. Anschließend wurden diese zur weiteren Brandbekämpfung und Kühlung in ein mit Wasser gefülltes Fass verbracht.

Aufgrund der besonderen Einsatzstelle am Wasser lag ein besonderes Augenmerk auf der Sicherheit der eingesetzten Kräfte. Neben Schwimmwesten kam auch ein Spezialfahrzeug zum Transport kontaminierter Einsatzkleidung zum Einsatz.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 11 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz.

Hinweis zur aktuellen Entwicklung:

Der Einsatz zeigt, dass leistungsstarke Akkusysteme längst nicht mehr nur in Elektrofahrzeugen vorkommen. Sie finden sich zunehmend auch in anderen Bereichen des Alltags, etwa in E-Bikes, stationären Heimspeichern oder - wie in diesem Fall - in solarbetriebenen Booten. Die Feuerwehr Oberhausen stellt sich auf diese Entwicklung ein und passt ihre Einsatztaktik sowie die erforderliche Ausrüstung fortlaufend an die damit verbundenen Herausforderungen an.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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