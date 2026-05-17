Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Wohnwagenbrand in Wohnsiedlung - Seilerstraße zeitweise gesperrt

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Oberhausen (ots)

Heute gegen 13:43 Uhr kam es auf der Seilerstraße zu einem Brand eines Wohnwagens. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wohnwagen in Brand und stand innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand. Die Bewohner des angrenzenden Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden. Es gab keine Verletzten. Nach den Löscharbeiten musste zusätzlich die Fassade des Gebäudes kontrolliert werden, da sich das Feuer aufgrund der starken Hitzeentwicklung ausgebreitet haben könnte. Es gab keine Verletzten. Für die Dauer der Einsatz- und Löscharbeiten wurde die Seilerstraße vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

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