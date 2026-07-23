Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Niederländisches Duo schmuggelt Böller aus Tschechien - Anzeige wegen Einfuhrschmuggels

Selb (ots)

Am Mittwoch, dem 22. Juli, wurde gegen 16 Uhr ein Fahrzeug mit niederländischer Zulassung am ehemaligen Grenzübergang Schirnding nach der Einreise durch Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb im Bereich Arzberg kontrolliert. Die beiden 19-jährigen Niederländer waren auf dem Rückweg in die Niederlande.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs kamen zahlreiche pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 zum Vorschein. Die Nettosprengmasse der Böller betrug über drei Kilogramm. Für die Einfuhr und Verwendung dieser Pyrotechnik in Deutschland ist eine Erlaubnis erforderlich, die die beiden nicht vorweisen konnten.

Die Bundespolizeiinspektion Selb stellte die Feuerwerkskörper sicher und ermittelt nun gegen die beiden Reisenden wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Außerdem müssen sie die Kosten für die Vernichtung der verbotenen Böller tragen.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung durften sie ihre Reise in die Niederlande fortsetzen.

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