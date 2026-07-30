POL-FR: Bad Säckingen: Flächenbrand durch Einweggrill - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 29.07.2026, wurde gegen 12 Uhr ein Flächenbrand am Spielplatz beim Bergsee gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein Einweggrill, der nicht ordnungsgemäß abgelöscht wurde, ursächlich für den Brand gewesen sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um den Spielplatz am Bergsee wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.
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