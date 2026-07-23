Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Mit Kleinkraftrad auf Auto aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 19-Jähriger am Mittwoch in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr war der Biker mit seinem Kleinkraftrad in der Giengener Straße, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Giengen/B19 unterwegs. An der Abzweigung Am Nolberg fuhr vor der Yamaha ein BMW. Der 39-Jährige am Steuer hatte die Geschwindigkeit verringert, um nach rechts abzubiegen. Scheinbar abgelenkt fuhr der Zweiradfahrer auf den BMW auf. Der junge Fahrer stürzte samt Maschine auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 2.000 Euro, den am Kleinkraftrad auf ca. 500 Euro.

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