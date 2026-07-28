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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Wohnhaus
Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Montag (27.7.) ein Wohnhaus im Platanenweg ins Visier genommen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die noch unbekannten Täter zwischen 23.30 und 00.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang in die Wohnräume. Ohne Beute flüchteten sie anschließend vom Tatort.

Das Kommissariat 20 der Kripo in Darmstadt bittet unter der Telefonnummer 06151/9690 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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