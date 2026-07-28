Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Mosbach: Farbschmiererei an Schule

Wer kann Hinweise geben?

Schaafheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitagmorgen (24.7.) und Montagmorgen (27.7.) unbefugt Zutritt zu einem Schulgelände in der Sterbachstraße und besprühten eine Außenmauer mit roter und schwarzer Farbe.

Da die Schmiererei einen politischen Hintergrund haben könnte, ist nun der polizeiliche Staatsschutz mit dem Fall betraut. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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