Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mutmaßlicher Buntmetalldiebstahl an Bahnstrecke bei Görlitz - Bundespolizei ermittelt

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Ein mutmaßlicher Buntmetalldiebstahl führte am heutigen Vormittag zu einem Polizeieinsatz auf der Bahnstrecke Görlitz-Dresden. Gegen 10:40 Uhr informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf über den Vorfall im Bereich Görlitz-Rauschwalde.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein Kabelschacht auf einer Länge von etwa 30 Metern geöffnet und das darin verlegte Kupferkabel durchtrennt worden war. Das beschädigte Kabel konnte später in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden werden.

Die Bundespolizei sicherte kriminaltechnische Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Für die Dauer des Einsatzes war die Strecke für rund 20 Minuten gesperrt. Inzwischen ist sie wieder für den Bahnverkehr freigegeben.

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