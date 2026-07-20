Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei stoppt mutmaßliche Schleusung auf der BAB4

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Ludwigsdorf, Görlitz, BAB4 (ots)

Am Samstag kurz nach Mitternacht kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf an der A 4 einen in Polen zugelassenen Mercedes-Benz.

Der Fahrer, ein 32-jähriger aserbaidschanischer Staatsangehöriger, händigte neben seinem Reisepass auch einen polnischen Aufenthaltstitel aus. Mit ihm befanden sich vier weitere Personen im Fahrzeug, allesamt georgische Staatsangehörige. Bei der Prüfung der Reisedokumente stellten die Beamten fest, dass nur zwei der georgischen Insassen über einen Reisepass sowie ein aktuell gültiges Einreiserecht für Deutschland verfügten.

Die beiden anderen, ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger, verfügten zwar über die erforderlichen Reisepässe, jedoch nicht über ein gültiges Aufenthaltsrecht. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren beide vor längerer Zeit mit einem Visum nach Polen eingereist, hatten sich dort jedoch über die Gültigkeitsdauer des Visums hinaus aufgehalten. Der unerlaubte Aufenthalt dauerte zu diesem Zeitpunkt bereits insgesamt drei Monate an.

Bei der anschließenden vertieften Kontrolle des Fahrzeugs, der Insassen sowie von Reiseziel und Reisezweck ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer die georgischen Staatsangehörigen in die Niederlande bringen wollte. Dort sollte nach seinen Angaben eine angeblich touristische Rundreise stattfinden.

Die Bundespolizei leitete daraufhin gegen den aserbaidschanischen Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Gegen die beiden georgischen Staatsangehörigen wurden Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verweigerte die Bundespolizei den drei Personen die Einreise und wies sie nach Polen zurück.

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