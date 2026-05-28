Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pedelec-Fahrerin nach Unfall auf Hardter Straße schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai, ist es gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hardter Straße gekommen, bei dem sich eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen verdrehte sich aus bisher unbekannten Gründen der Lenker des Pedelecs, wodurch die 42-Jährige die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Pedelec-Fahrerin in ein Krankenhaus.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (at)

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