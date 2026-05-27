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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 26. Mai, ist es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rostocker Straße in Sasserath gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 53-jähriger Autofahrer auf der L19. Währenddessen überquerte ein 86-jähriger Radfahrer von der Rostocker Straße aus die L19. Der Autofahrer bremste, dadurch kam es nicht zu einer Kollision. Durch ein Ausweichmanöver stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 86-Jährigen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreuzung.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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