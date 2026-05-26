Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-jährige E-Scooterfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, 24. Mai, gegen 22 Uhr ist es auf der Waldnieler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine E-Scooterfahrerin leicht verletzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 22-Jährige mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg, als zeitgleich ein grauer VW Golf vom Gelände einer Tankstelle auf die Waldnieler Straße einfuhr. Die E-Scooterfahrerin konnte nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen, stürzte und verletzte sich. Ob es zu einer Kollision zwischen dem E-Scooter und dem Fahrzeug kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die 27-jährige Fahrerin des grauen VW Golf leistete der Verletzten zunächst Erste Hilfe. Polizei und Rettungsdienst wurden vor Ort nicht verständigt. Anschließend brachte die Autofahrerin die verletzte 22-Jährige nach Hause.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sowie die Autofahrerin selbst, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

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