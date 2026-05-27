Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Sturz von Pedelec-Fahrer

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag, 26. Mai, ist ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge mit einem E-Scooter-Fahrer kollidiert und daraufhin gestürzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 50-Jährige fuhr laut eigener Angaben gegen 7.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hagelkreuzstraße vom Wasserturm kommend in Richtung Bettrather Straße. Als er diese habe überqueren wollen, habe ihn von rechts ein E-Scooter überholt und touchiert. Der Pedelec-Fahrer habe dadurch das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Der E-Scooter-Fahrer habe sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt, ohne anzuhalten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und bittet den E-Scooter-Fahrer, sich über die Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

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