Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugenaufruf nach versuchtem Raub in Remscheid

Wuppertal (ots)

Nach einem versuchten Raub am 17.03.2026 in Remscheid sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein 20-Jähriger hatte sich um 00:05 Uhr unter einer Brücke am Pirnaplatz aufgehalten, als neben ihm ein schwarzes Auto mit Remscheider Kennzeichen hielt. Zwei männliche Personen stiegen aus und forderten von ihm sein Mobiltelefon. Als er sich weigerte, schlug einer der Männer auf ihn ein, dann flüchteten die Täter. Bei der Attacke erlitt er eine Schnittverletzung im Gesicht, die ihm möglicherweise mittels eines Messers zugefügt wurde. Die Täter nutzten vermutlich einen schwarzen BMW. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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