Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Versteckte Pyrotechnik und Schlagring bei Kontrolle entdeckt

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Ludwigsdorf, Görlitz, Main-Kinzig (ots)

Am Sonntag um 9.20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf an der A 4 einen in Deutschland zugelassenen Mercedes-Benz aus dem Main-Kinzig-Kreis.

Am Steuer saß ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger.

Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten im Fußraum, versteckt unter dem Beifahrersitz, mehrere pyrotechnische Erzeugnisse. Eine daraufhin durchgeführte intensive Durchsuchung des Fahrzeugs förderte insgesamt 34 Knallkörper der Bezeichnungen "BULL DOG", "CRAZY ROBOTS" und "Classic Show" zutage. Sämtliche pyrotechnischen Gegenstände waren der Kategorie F3 zugeordnet, für deren Einfuhr und Umgang besondere gesetzliche Voraussetzungen gelten.

Zusätzlich fanden die Einsatzkräfte einen verbotenen Schlagring.

Die Bundespolizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz ein. Die pyrotechnischen Erzeugnisse sowie der Schlagring wurden sichergestellt.

Zu der Frage, weshalb die Gegenstände unter dem Beifahrersitz verborgen waren, äußerte sich der Mann nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise mit deutlich leichterem Gepäck fortsetzen.

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