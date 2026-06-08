Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606028

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Ratingen / Mettmann / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Freitag, 5. Juni 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung am Betramsweg in Ratingen-Tiefenbroich. In der Zeit von 16 Uhr bis 17:30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Zwei Männer, die circa 30 Jahre alt waren, ein südländisches Erscheinungsbild hatten und dunkel gekleidet waren, wurden in Tatortnähe beobachtet. Sie sollen Zeitungen ausgetragen haben. Ob sie mit der Tat in einem Zusammenhang stehen, ist aktuell Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Samstag, 6. Juni 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bachstraße in Mettmann. Nachdem die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus gegen 9:45 Uhr verlassen hatten, drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Als die Geschädigten gegen 11 Uhr zu ihrem Haus zurückkehrten, bemerkten sie Stimmen aus dem rückwärtigen Gartenbereich. Anschließend stellten sie den Einbruch fest und alarmierten folgerichtig die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die flüchtigen Einbrecherinnen oder Einbrecher im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Freitag, 5. Juni 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Werkstatt an der Bessemerstraße in Erkrath-Hochdahl. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen versuchten gegen 1 Uhr unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss aufzubrechen, was jedoch misslang. Hierbei wurde ein Bewegungsalarm ausgelöst und die Einbrecherinnen oder Einbrecher flohen unerkannt. Das Fenster wurde hierbei beschädigt, es wurden jedoch keine Wertgegenstände gestohlen.

In der Nacht auf Sonntag, 7. Juni 2026, kam es zu einem Einbruch in einen Büroraum einer Seniorenwohnanlage an der Düsseldorfer Straße in Erkrath. Gegen 1 Uhr bemerkte ein Angestellter verdächtige Geräusche aus dem Büroraum und stellte drei Männer fest, die sich gewaltsam Zugang zu dem Sekretariat verschafft hatten. Die Männer flohen mitsamt ihrer Tatbeute durch eine Notausgangstür auf den Mitarbeitendenparkplatz und entkamen unerkannt.

Sie konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizei im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die circa 30 bis 45 Jahre alten Männer können folgendermaßen beschrieben werden: 1. Person:

- bekleidet mit einer roten Jacke, blauen Jeans, weißen Sneaker und einer schwarzen Basecap - trug einen Schnurrbart

2. Person:

- Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Sneaker

3. Person:

- bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke mit weißen Streifen

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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