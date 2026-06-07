Polizei Mettmann

POL-ME: Auseinandersetzung auf dem Weinfest: Polizei stellt 19-Jährige - 2606025

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Ratingen (ots)

Im Ratinger Ortsteil Lintorf hat die Polizei am späten Samstagabend (6. Juni 2026) zwei junge Männer vorübergehend festgenommen. Die beiden hatten zuvor zwei Wasserflaschen von einem Verkaufsstand entwendet und bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwei Mitarbeiter des Verkaufsstandes verletzt, einen von ihnen schwer.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 23:15 Uhr stellte ein 34 Jahre alter Mitarbeiter eines Verkaufsstands auf dem Linorfer Weinfest fest, dass zwei junge Männer zwei Wasserflaschen aus der Auslage seines Verkaufsstandes entwendet hatten. Der 34-Jährige eilte den beiden Dieben gemeinsam mit seinem 31-jährigen Bruder hinterher.

Als die beiden gemeinsam mit einem Zeugen die Täter einholten und zur Rede stellten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den beiden Dieben. Letztlich flüchteten die Brüder und der Zeuge in einen Schaustellerwagen, wo sie jedoch weiter bedroht wurden. Zudem randalierten die beiden Diebe an dem Schaustellerwagen. Erst als der Zeuge Pfefferspray einsetzte, ließen die beiden Diebe beziehungsweise Randalierer ab und flüchteten.

Die inzwischen alarmierte Polizei konnte die beiden jedoch im Rahmen ihrer Fahndung stellen. Bei ihnen handelte es sich um zwei 19-jährige Deutsche. Sie erhielten einen Platzverweis und zudem wurden entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet.

Unterdessen musste der 34-Jährige zur Behandlung seiner Verletzung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

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