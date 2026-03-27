Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pfefferspray versprüht +++ Sexuelle Belästigung in Linienbus - Tatverdächtiger festgenommen +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Pfefferspray versprüht,

Wiesbaden, Karlstraße, Freitag, 27.03.2026, 12:15 Uhr

(ro)Am Freitag kam es in einem Einkaufszentrum in Wiesbaden zu einem Polizeieinsatz, nachdem dort zuvor Pfefferspray versprüht worden war. Gegen 12:15 Uhr wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei über den Vorfall in der Karlstraße in Kenntnis gesetzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Pfefferspray ziellos im ersten Obergeschoss gesprüht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sechs Personen leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Polizei wurden in diesem Zusammenhang drei männliche Jugendliche gemeldet, die für die Tat verantwortlich sein sollen. Diese konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

2. Sexuelle Belästigung in Linienbus - Tatverdächtiger festgenommen, Wiesbaden, Bierstadt, Poststraße, Donnerstag, 26.03.2026, 08:10 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen Mann festgenommen, der zuvor Jugendliche in einem Wiesbadener Linienbus sexuell belästigt haben soll. Kurz vor 08:00 Uhr sei der Mann in der Poststraße in den Bus der Linie 37 in Richtung Hauptbahnhof eingestiegen. Hier beobachteten Zeugen, wie er sich des Öfteren in den Schritt griff und sich unsittlich jugendlichen Fahrgäste näherte, bevor er am Hauptbahnhof den Bus verließ. Die alarmierten Streifen konnten den 57-Jährigen im Nahbereich antreffen und nahmen ihn fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

3. Einbrüche,

Wiesbaden, Ellenbogengasse, Festgestellt: Freitag, 27.03.2026, 04:50 Uhr

(ro)In Wiesbaden waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs. Zwischen Sonntagmorgen und Donnerstagabend näherten sich unbekannte Täter einem Anwesen in der Gertrud-Bäumer-Straße und schlugen eine Fensterscheibe ein, nachdem sie zuvor den Rollladen gewaltsam geöffnet hatten. Im Inneren durchwühlten sie die Wohnräume. Auch die Garage auf dem Grundstück wurde gewaltsam geöffnet. Sie nahmen Werkzeuge, elektronische Geräte und eine Münzsammlung an sich, bevor sie die Flucht ergriffen. In der Röntgenstraße verschafften sich Unbekannte am Donnerstag auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen stießen sie auf Schmuck und eine Armbanduhr. Samt Beute suchten sie anschließend das Weite. In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Schuhgeschäft eingebrochen. Der Einbruch wurde der Polizei gegen 04:50 Uhr gemeldet. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass eine Scheibe des Geschäfts in der Ellenbogengasse eingeschlagen worden und der Kassenbereich durchwühlt worden war. Ob die Täter auch Bargeld oder Wertgegenstände an sich nahmen, bevor sie unbemerkt flüchteten, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

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