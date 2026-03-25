Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schockanruf - Betrüger erbeuten Bargeld +++ Festnahme bei Polizeieinsatz +++ Mit Pfefferspray besprüht +++ Wohnungseinbrecher unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Schockanruf - Betrüger erbeuten Bargeld, Wiesbaden, Erbenheim, Tempelhofer Straße, Dienstag, 24.03.2026

(ro)Eine Wiesbadenerin wurde am Dienstag von Telefonbetrügern mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um Bargeld gebracht. Die Kriminellen gaukelten der Angerufenen vor, die Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige nun für Behandlungs- und Justizkosten mehrere Zehntausend Euro Bargeld. Durch die Täuschung brachten die Betrüger die geschockte Frau schließlich dazu, Bargeld an einen Boten zu übergeben. Die Übergabe fand in den Nachmittagsstunden in der Tempelhofer Straße in Erbenheim statt. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten und schlanken Mann gehandelt haben. Die gesamte Kommunikation der Betrüger sei in Russisch geführt worden.

Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Im vorliegenden Fall bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

2. Festnahme bei Polizeieinsatz,

Wiesbaden, Semmelweisstraße, Mittwoch, 25.03.2026, 00:05 Uhr

(ro)Am Mittwoch wurde in Wiesbaden ein Mann bei einem Polizeieinsatz festgenommen. Der 30-Jährige soll sich in einer Wohnung in der Semmelweisstraße aufgehalten und eine Schusswaffe mit sich geführt haben. In der Folge war die Polizei mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort. Auch Spezialkräfte waren im Einsatz, die den Mann schlussendlich widerstandslos festnehmen konnten. Die scharfe Schusswaffe sowie Munition stellten die Beamten sicher. Zu einer Bedrohung mit der Waffe kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

3. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Carla-Henius-Straße, Dienstag, 24.03.2026, 19:40 Uhr

(ro)Im Rheingauviertel wurde eine Jugendliche am Dienstagabend mit Pfefferspray besprüht. Die 14-Jährige hielt sich gegen 19:40 Uhr mit mehreren Personen im Bereich eines Spielplatzes auf, als sich zwei Fahrradfahrer näherten. Einer habe unvermittelt mit Pfefferspray gesprüht, in Folge dessen die 14-Jährige verletzt wurde. Der Angreifer sowie sein Begleiter seien im Anschluss geflüchtet. Eine nähere Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor, ein Fahrrad soll grün, das andere rot-orange gewesen sein. Die Jugendliche musste ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Wohnungseinbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Wellritzstraße, Hermann-Jansen-Straße, Treptower Straße, Dienstag, 24.03.2026, 06:50 Uhr bis Dienstag, 24.03.2026, 20:50 Uhr

(ro)Am Dienstag waren in Wiesbaden Wohnungseinbrecher unterwegs. In der Wellritzstraße näherten sich Unbekannte am Dienstag zwischen 06:50 Uhr und 16:50 Uhr einem Mehrfamilienhaus und hebelten dort eine Wohnungstür auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie hierbei fündig wurden, ist bislang noch unklar. Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei um 16:30 Uhr gemeldet. Die Täter hatten sich dem Anwesen in der Hermann-Jansen-Straße über den rückwärtigen Bereich genähert. Nachdem sie auf einen Balkon geklettert waren und vergeblich versucht hatten, die Balkontür aufzuhebeln, stiegen sie schließlich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Wohnung ein. Unklar ist, ob die Einbrecher Diebesgut an sich nahmen, bevor sie das Weite suchten. Zudem ist nicht bekannt, in welchem Zeitraum es zu dem Einbruch gekommen ist. Zwischen 18:00 Uhr und 20:50 Uhr näherten sich unbekannte Täter in Erbenheim einem Mehrfamilienhaus in der Treptower Straße und kletterten auf einen Balkon. Auch hier drangen sie über die Balkontür in die Wohnung ein und durchsuchten diese. Samt Bargeld und Schmuck im Gepäck ergriffen sie unerkannt die Flucht. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

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