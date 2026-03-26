Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Geldübergabe nach Schockanruf +++ Dachstuhlbrand +++ Gartengeräte entwendet +++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Geldübergabe nach Schockanruf,

Wiesbaden, Biebrich, Dienstag, 24.03.2026, 17:19 Uhr bis Dienstag, 24.03.2026, 18:29 Uhr

(ro)Am Dienstag haben Telefonbetrüger eine Frau aus Wiesbaden um ihr Geld gebracht. Am Nachmittag ging bei der Wiesbadenerin der Anruf einer angeblichen Verwandten ein. Diese gab vor, finanzielle Hilfe zu benötigen, da sie in einen schweren Autounfall verwickelt sei. Die Angerufene schenkte der Lügengeschichte Glauben und übergab am späteren Nachmittag in der Scharfensteiner Straße Bargeld an einen Abholer.

Bei dem Abholer soll es sich um einen schlanken, etwa 35 bis 40 Jahre alten, "osteuropäisch aussehenden" Mann gehandelt haben. Er war mit brauner Hose sowie einer braun-blauen Weste bekleidet und soll Russisch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu der Abholsituation unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Dachstuhlbrand,

Wiesbaden, Kloppenheim, Hackenbaum, Mittwoch, 25.03.2026, 09:50 Uhr

(ro)Bei einem Wohnhausbrand am Mittwochmorgen in Kloppenheim ist ersten Einschätzungen nach ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Gegen 09:50 Uhr bemerkten Bewohner das Feuer im Dachstuhl und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatten sämtliche Bewohner bereits das Haus verlassen. Das Feuer hatte sich auf weite Teile des Daches ausgebreitet und einen erheblichen Schaden verursacht, infolgedessen das Dachgeschoss vorerst unbewohnbar ist. Die Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Bis dato liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung vor.

3. Gartengeräte entwendet,

Wiesbaden, Schierstein, Pfarrer-Schäfer-Weg, Dienstag, 24.03.2026, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 25.03.2026, 11:30 Uhr

(ro)Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte in Schierstein Gartengeräte entwendet. Die Täter näherten sich dem Kleingartengelände im Pfarrer-Schäfer-Weg und machten sich gewaltsam an den Schlössern der Tore zweier Gartengrundstücke zu schaffen. Aus einer Gartenhütte nahmen sie zwei Rasenmäher an sich, aus dem anderen Garten ließen sie einen Spannungswechsler mitgehen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu den Diebstählen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Im Rad, Mittwoch, 04.03.2026, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 25.03.2026, 14:56 Uhr (ro)In den vergangenen Tagen beschädigten Unbekannte im Rheingauviertel gleich drei geparkte Fahrzeuge. In allen drei Fällen gingen die Täter in der Straße "Im Rad" ähnlich vor, indem sie Reifen zerstachen, so Sachschäden verursachten und im Anschluss flüchteten. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

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