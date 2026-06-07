Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut fahrenden Linienbus beschädigt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2606023

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Erkrath (ots)

In Erkrath hat am Samstag (6. Juni 2026) ein bislang noch unbekannter Täter einen fahrenden Linienbus mit einem Gegenstand beworfen und so die Glasscheibe einer Tür zerstört. Im April hatte es bereits zwei Vorfälle dieser Art im Ortsteil Hochdahl gegeben - die Polizei berichtete darüber in den Pressemeldungen mit den Nummern 2604057 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6256604) und 2604045 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6254324).

Folgendes war diesmal geschehen:

Gegen 17:30 Uhr war der Busfahrer der Linie741 mit seinem Bus von der Haltestelle "Gretenberger Straße" zur "Sandheider Straße" gefahren. Hierbei warf ein bislang noch unbekannter Täter einen bislang noch nicht bekannten Gegenstand gegen die mittlere Tür des Busses, wodurch die Glasscheibe zu Bruch ging. Fahrgäste machten den Busfahrer kurz darauf auf den Schaden aufmerksam. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Täter beziehungsweise den Tätern, konnte aber keine verdächtigen Personen antreffen. Sie leitete ein Verfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat gesehen, wer den Linienbus beworfen hat oder kennt unter Umständen sogar den oder die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

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