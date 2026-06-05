Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606021

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 3. Juni 2026, wurde auf der Hauptstraße in Erkrath-Hochdahl ein Lkw der Marke MAN beschädigt. Der Fahrer des Fahrzeugs parkte gegen 10 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 15. Als er wenige Minuten später zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Seite fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montag, 1. Juni 2026, parkte gegen 17:30 Uhr eine unbekannte Fahrerin eines dunklen Kleinwagens rückwärts auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gerresheimer Straße in Hilden aus. Dabei stieß sie gegen eine 84-jährige Hildenerin, die stürzte und leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin wird beschrieben als: zwischen 40 und 50 Jahre alt und mit kurzen blonden Haaren.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montag, 1. Juni 2026, befuhr ein 87-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi Q3 gegen 10:40 Uhr die Johannesstraße in Richtung Herderstraße in Langenfeld-Immigrath. In Höhe der Hausnummer 6 stieß er nach aktuellen Erkenntnissen in einer Engstelle gegen einen am Straßenrand geparkten grauen Kia Sportage. Zeuginnen und Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 4. Juni 2026, wurde auf dem Holzweg in Monheim am Rhein-Baumberg ein grauer BMW 120d beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte gegen 23:40 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 40. Als er gegen 0 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Front fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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