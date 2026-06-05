Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606020

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Hilden / Haan / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In der Nacht auf Donnerstag, 4. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19 und 6:30 Uhr in einen Verkaufsstand für Erdbeeren an der Walder Straße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Tür Zutritt und entwendeten Obst und weitere Gegenstände.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Mittwoch, 3. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12:40 und 13:10 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße "Hahscheid" in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Donnerstag, 23. April 2026, bis Freitag, 5. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz in Langenfeld- Immigrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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