Polizei Mettmann

POL-ME: Duo wollte kompletten Zigarettenautomaten stehlen - 2606019

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Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben in der Nacht auf Donnerstag (4. Juni 2026) zwei Männer versucht, einen kompletten Zigarettenautomaten zu entwenden. Das Duo entkam ohne Beute - nun ermittelt die Polizei.

Folgendes war geschehen:

Gegen 3:55 Uhr wachte ein Anwohner des Rathausplatzes in Monheim am Rhein wegen eines lauten Geräusches aus seinem Schlaf auf. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass zwei dunkel gekleidete und ansonsten nicht näher beschriebene Männer einen Zigarettenautomaten gewaltsam von einer Hauswand entfernt hatten und versuchten, diesen auf einen Hubwagen zu laden. Die Täter schafften es jedoch nicht und flüchteten anschließend in einem dunklen Auto (Audi oder VW) mit Leverkusener Kennzeichen. Der Zeuge handelte genau richtig und alarmierte die Polizei.

Diese leitete umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein, konnte diese aber nicht mehr antreffen.

Weitere Hinweise zu den beiden Tätern oder dem Auto nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

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