Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606016

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Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

260602-1144-085362

In der Nacht auf Dienstag, 2. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 22 und 9:20 Uhr in eine Eisdiele am Lavalplatz in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und entwendeten eine Geldkassette und ein Portemonnaie mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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