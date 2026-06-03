Polizei Mettmann

POL-ME: Dodge RAM gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2606013

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Ratingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 3. Juni 2026, wurde in Ratingen-Homberg ein grauer Dodge RAM entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Mittwoch parkte gegen 22 Uhr ein 46-jähriger Ratinger seinen grauen Dodge RAM am Straßenrand an der Untere Steinhauser Straße in Höhe der Hausnummer 3. Am nächsten Morgen stellte er gegen 5 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den fünf Jahre alten Pickup mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Untere Steinhauser Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

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