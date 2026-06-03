POL-ME: Auffahrunfall: 73-Jährige musste ins Krankenhaus - 2606012
Langenfeld (ots)
In Langenfeld ist am Dienstag (2. Juni 2026) eine 73-jährige Monheimerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Folgendes war geschehen:
Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr gegen 11 Uhr ein 38-jähriger Leichlinger in einem VW Crafter über die Berghausener Straße in Richtung Monheim am Rhein. Vor ihm unterwegs war eine 73-jährige Monheimerin in ihrem VW ID.3. Als die Frau an der Kreuzung mit der Karl-Benz-Straße an einer Ampel abbremste, fuhr ihr der Leichlinger ins Heck.
Bei dem Unfall wurde die Monheimerin verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie vorsorglich über Nacht aufgenommen wurde. Der Leichlinger blieb unverletzt. Die Autos verblieben fahrbereit - der Sachschaden dürfte sich nach ersten polizeilichen Schätzungen jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.
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