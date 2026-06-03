Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall: zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden - 2606015

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Velbert (ots)

Am Dienstagmittag, 2. Juni 2026, stießen in Velbert zwei Autos zusammen, nachdem eine 33-jährige Autofahrerin augenscheinlich eine rote Ampel missachtet haben soll. Zwei Autofahrerinnen wurden leicht verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:40 Uhr war eine 61-jährige Autofahrerin mit ihrem Nissan Micra auf der Mettmanner Straße in Richtung Wülfrath unterwegs. An der Kreuzung Mettmanner Straße / Heidestraße wartete sie an der roten Ampel, bevor sie bei Grün anfuhr. Im Kreuzungsbereich wurde sie von dem Volvo XC40 einer 33-jährigen Velberterin erfasst, die die Deller Straße in Richtung Heidestraße befuhr. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll sie hierbei eine rote Ampel missachtet haben.

Die beiden Autofahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 33-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf eine niedrige fünfstellige Summe.

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