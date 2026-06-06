Polizei Mettmann

POL-ME: Tötungsdelikt: Polizei ermittelt - 2606022

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

--- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Polizeipräsidiums Düsseldorf sowie der Kreispolizeibehörde Mettmann ---

In Ratingen ist der Polizei am Freitagabend (5. Juni 2026) in einem Einfamilienhaus an der Pommernstraße ein vollendetes Tötungsdelikt zum Nachteil einer 77 Jahre alten Seniorin gemeldet worden.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet - eine Mordkommission unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eingerichtet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Strafverfolgungsbehörden von einer Tat im familiären Umfeld aus - demnach wurde die Frau mittels massiver Gewalteinwirkung getötet.

Die Polizei nahm noch am Freitagabend zunächst sowohl die 42 Jahre alte Tochter als auch den 80 Jahre alten Ehemann des Opfers als Tatverdächtige fest. Die Tochter selbst hatte die Polizei am Freitagabend über das Tötungsdelikt informiert. Vor Ort stießen die eingesetzten Kräfte der Polizei dann auf den Leichnam der 77-Jährigen.

Die 42-jährige Deutsche soll am heutigen Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt werden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Ehemann der Getöteten bislang nicht, weshalb er nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen werden soll.

Die Tatwaffe konnte bislang nicht aufgefunden werden. Das Einfamilienhaus an der Pommernstraße wurde als Tatort polizeilich versiegelt - die Ermittlungen, auch hinsichtlich möglicher Tatmotive und Hintergründe, dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell