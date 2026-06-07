Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Tankstelle: Polizei fahndete per Hubschrauber - 2606026

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld sind in der Nacht auf Sonntag (7. Juni 2026) drei bislang noch unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle eingebrochen. Die Täter entwendeten einen Safe und flüchteten in Richtung Leverkusen-Opladen. Die alarmierte Polizei fahndete nach den Tätern, konnte diese aber leider trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers nicht mehr antreffen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 2:35 Uhr fuhren die Täter mit einem grauen Fahrzeug (mutmaßlich VW Golf) aus Richtung Leverkusen kommend auf das Gelände der Tankstelle an der Ecke "Opladener Straße / Trompeter Straße" im Ortsteil Reusrath. Hier schlugen sie die gläserne Eingangstür zu dem Verkaufsraum ein, ehe sie mittels großer Gewalteinwirkung und unter dem Einsatz einer Flex und eines Hydraulikspreizers einen Safe aus seiner Verankerung entfernten, diesen nach draußen schleiften und in ihr Auto luden. Kurz darauf fuhr das Trio mitsamt seiner Beute in Richtung Opladen davon - insgesamt dauerte der Einbruch nur rund drei Minuten.

Bei dem Einbruch löste der Alarm der Tankstelle aus, sodass der Inhaber den Einbruch live über die Überwachungskamera mitverfolgen konnte. Er alarmierte die Polizei, die umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Auto einleitete. Trotz der Verstärkung durch einen Polizeihubschrauber sowie Kräften der Leverkusener und Leichlinger Polizei konnten die Täter jedoch leider nicht mehr angetroffen werden.

Zu ihnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- männlich - schwarze Jacke - schwarze Jeanshose - schwarze Schuhe - blaues Stirnband - schwarze Cap - blaue Einweghandschuhe

Täter 2:

- männlich - grüne Jacke - blaue Jeanshose - schwarze Schuhe - blaues Stirnband - blaue Einweghandschuhe

Täter 3:

- männlich - schwarze Jacke - schwarze Jeanshose - schwarze Schuhe - schwarzes Stirnband - schwarze Cap - blaue Einweghandschuhe

Der Erkennungsdienst der Polizei sicherte vor Ort erste Spuren und Beweismittel. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass sich in dem Safe eine fünfstellige Summe Bargeld befunden hatte.

Die Polizei fragt:

Wer kann die Ermittlungen der Polizei durch weitere sachdienliche Hinweise unterstützen? Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

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