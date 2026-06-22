Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Mit Haftbefehl gesucht und ohne Führerschein unter Drogeneinfluss am Steuer

Harrislee (ots)

Beamte der Bundespolizei Flensburg unterzogen heute Morgen gegen 05:00 Uhr einen Autofahrer in einem schwarzen Audi A6 einer Kontrolle auf der B200 im Bereich des Harrisleer Kreuzes.

Einen Führerschein konnte der 35-jährige somalische Fahrzeugführer nicht vorlegen. Weitere Ermittlungen diesbezüglich ergaben nicht nur, dass der Autofahrer gar keine gültige Fahrerlaubnis hatte, sondern auch, dass er mit Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde.

Zudem bestand der Verdacht, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand.

Daraufhin wurde der 35-Jährige verhaftet und der Bundespolizeiinspektion Flensburg zugeführt. Ein Amtsarzt entnahm ihm eine Blutprobe aufgrund des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Anschließend wurde dem Somalier die Möglichkeit gegeben, Telefonate mit seiner Familie zu führen, um die im Haftbefehl geforderten 2500 Euro aufzubringen.

Nachdem dies nicht zum Erfolg geführt hatte, wurde er schließlich in die JVA Kiel überstellt. Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen.

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