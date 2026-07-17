Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei zieht Schwarzfahrer mit falschem Führerschein auf A4 aus dem Verkehr

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am Donnerstag um 15:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf auf der BAB 4 einen BMW X3.

Der Fahrer, ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger, händigte neben seinem Ausweis auch einen tschechischen Führerschein aus. Da dies bei einem polnischen Fahrer ungewöhnlich erschien, überprüften die Beamten den Mann eingehend in den polizeilichen Fahndungssystemen.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Polen eine Fahrerlaubnissperre vorlag und er somit kein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen durfte.

Die anschließende Dokumentenprüfung des tschechischen Führerscheins ergab zudem, dass es sich mutmaßlich um eine Fälschung handelte.

Auf Vorhalt wollte sich der Fahrer nicht äußern.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und stellten den gefälschten Führerschein sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Mitfahrer übernahm anschließend das Steuer und setzte die Fahrt fort.

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