Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Baustelle im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Zwischen Freitagabend (24.7.) und Montagmorgen (27.7.) nahmen bislang unbekannte Täter eine Baustelle in der Straße "Am Trompeterwäldchen" ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zur Baustelle und entwendeten dort Stromkabel, Kraftstoff sowie mehrere Werkzeuge. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Die Diebe dürften vermutlich ein geeignetes Fahrzeug für den Abtransport genutzt haben. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 20) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

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