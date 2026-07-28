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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/ Markenplagiate sichergestellt - 20-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Montagnachmittag (27.07.) ein Fahrzeug auf der A 5. Bei der Durchsuchung des Wagens aus Osteuropa konnten insgesamt 18 Plagiate von Smartwatches, drahtlosen Kopfhörern und eines Smartphones der Marke Apple aufgefunden werden. Die Plagiate wurden von den Fahndern sichergestellt. Bei einem weiteren von der Polizei aufgefundenen Handy stellte sich heraus, dass es im Juni in Frankfurt gestohlen wurde.

Der 20-jährige Fahrer sowie sein 16-jähriger Beifahrer wurden anschließend vorläufig festgenommen. Gegen den 20-Jährigen lag zudem ein Haftbefehl wegen Bedrohung vor. Nach Zahlung der darin geforderten Geldstrafe in Höhe von 600 Euro und Entrichtung einer Sicherheitsleistung wurden beide nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Markengesetz und des Verdachts der Hehlerei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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